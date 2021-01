Cyberpunk 2077: i fan usano le mod per portarsi a letto Keanu Reeves

Probabilmente era solo questione di tempo, ma ora è ufficialmente successo. I giocatori di Cyberpunk 2077 si stanno portando a letto Keanu Reeves. Ovviamente non parliamo dell'attore, ma del personaggio da lui interpretato: Johnny Silverhand. Il tutto è possibile grazie alla mod condivisa da "Catmino" su Nexus Mods. Come funziona?

Molto semplicemente (per modo dire, è complesso a livello tecnico), la mod permette di scambiare i modelli poligonali dei personaggi. La mod permette, tra le varie, di scambiare i modelli poligonali dei "joytoy" di Cyberpunk 2077. Potendosi portare a letto tali personaggi, tutto quello che si deve fare è inserire il modello di Keanu Reeves al posto di quello originale.

Il risultato finale, in realtà, non è esattamente perfetto. Prima di tutto, come è facile intuire, Johnny Silverhand rimane vestito, inoltre ci possono essere vari glitch visivi. Infine, la mod non sostituisce la voce del personaggio di partenza con quella di Reeves. Nondimeno, alcuni fan potranno "togliersi la soddisfazione" di avere una sottospecie di romance con Johnny Silverhand/Keanu Reeves.

Ovviamente CD Projekt e Keanu Reeves potrebbero non essere esattamente felici di quanto fatto dal modder di Cyberpunk 2077. Eurogamer.com ha quindi indagato più affondo e ha scoperto che, prima di tutto, questo procedimento non può essere applicato a ogni modello: ad esempio, Hideo Kojima è salvo per il momento.

Inoltre, Catmino ha spiegato che, non avendo creato file aggiuntivi e considerando che vi sono già scene di sesso legate a Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077, a suo parere CD Projekt RED non dovrebbe avere problemi con la cosa. Al tempo stesso, se dovessero esserci dei richiami da una delle parti coinvolte, rimuoverebbe la mod. Catmino afferma però che alla fine anche altri imparerebbero a completare il procedimento da soli, quindi non servirebbe a molto rimuovere la mod.

Nel frattempo, vi ricordiamo che gli strumenti modding ufficiali sono disponibili per il download per la versione PC di Cyberpunk 2077.