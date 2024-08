La data di uscita di LEGO Horizon Adventures è stata rivelata in anticipo da PlayStation

Uno spin-off particolarmente atteso

Annunciato con un trailer lo scorso giugno, LEGO Horizon Adventures catapulta Aloy, i suoi amici e il mondo del futuro in cui vivono nell'universo dei celebri mattoncini di plastica, con un'avventura che punta a un pubblico giovane e che non si farà mancare l'umorismo tipico dei giochi LEGO.

Riprendendo per molti versi la collaudata formula messa a punto negli anni da TT Games, lo spin-off sviluppato da Guerrilla Games e Studio Gobo potrà essere affrontato in solitaria oppure in modalità cooperativa con gli amici, sia in locale che online.

Attendiamo dunque l'appuntamento di oggi con il Nintendo Direct per avere conferma della data di uscita di LEGO Horizon Adventures.