Dead Space Remake: svelato il cast dei doppiatori

EA Motive ha svelato il cast dei doppiatori che darà voce ai personaggi nel remake di Dead Space, che includono nuovi nomi e graditi ritorni, come Gunner Wright che ricoprirà nuovamente il ruolo di Isaac Clarke, il protagonista.

Anche Tanya Clarke tornerà a doppiare Nicole Brennan, come nel Dead Space originale del 2008 e nei capitoli successivi. Zach Hammond verrà invece interpretato dall'atleta del NHL Anthony Alabi (nell'originale c'era Peter Mensah), mentre Brigitte Kali Canales sarà la voce di Kendra Daniels (invece di Tonantzin Carmelo). Infine, Faran Tahir sarà Challus Mercer (invece di Navid Negahban).

Come detto in apertura, Gunner Wright invece sarà nuovamente il doppiatore di Isaac Clarke. Nell'originale Wright non era stato accreditato nei titoli di coda in quanto fondamentalmente il Dead Space originale aveva un protagonista silenzioso. Come sappiamo invece le cose cambieranno nel remake, ma non aspettatevi un personaggio chiacchierone.

Il remake di Dead Space sarà disponibile nei negozi a partire dal 27 gennaio 2023, per PS5, Xbox Series X|S e PC. Di recente abbiamo rivisto in azione il gioco in un video gameplay lungo un'ora che mostra l'intero Capitolo 3 senza tagli, dandoci modo di osservare tante fasi di combattimento ed esplorazione.