Final Fantasy 16: ci sarà un secondo personaggio giocabile, oltre a Clive Rosefield

Oltre a Clive Rosefield i giocatori di Final Fantasy 16 controlleranno per un breve periodo anche un secondo personaggio giocabile, stando alle informazioni condivise da Naoki Yoshida e Kazutoyo Maehiro durante un'intervista con il sito giapponese Game Watch.

Come sappiamo in Final Fantasy 16 Clive verrà accompagnato da vari personaggi in battaglia, ma come confermato in un'intervista con Multiplayer.it a giugno i membri del party sono controllati dall'intelligenza artificiale.

"Il sistema di combattimento è tutto orientato sull'azione in tempo reale, e quindi, per permettere ai giocatori di focalizzarsi sul controllo di Clive, abbiamo deciso che gli altri membri del party sarebbero stati controllati dall'intelligenza artificiale", aveva dichiarato Yoshida nella nostra intervista.

Sulla base delle informazioni condivise in precedenza quindi sembrava che Clive fosse l'unico personaggio giocabile di Final Fantasy 16, ma stando alle ultime dichiarazioni del team di sviluppo, ciò non è del tutto vero. Infatti, Maehiro ha svelato che nelle fasi iniziali di Final Fantasy 16 controlleremo anche un altro personaggio.

Il creative director ovviamente ha preferito non svelare la sua identità, ma alla domanda se ricoprirà un ruolo simile a quello di Reks in Final Fantasy 12 ha risposto che si tratta di un paragone azzeccato.

Per chi non avesse mai giocato al titolo in questione, nelle primissime fasi dell'avventura, che fungono sia da prologo che da tutorial, i giocatori vestono i panni di Reks, per poi passare definitivamente a quelli del fratello minore Vaan, il protagonista.

Clive Rosefield, il protagonista di Final Fantasy 16

Possiamo quindi ipotizzare che anche in Final Fantasy 16 potremo controllare un secondo personaggio durante il prologo, per poi passare a Clive Rosfield quando l'avventura entrerà nel vivo. E chissà, magari si tratta di Joshua, il fratello del protagonista che come sappiamo ricopre un ruolo di grande importanza nella trama.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile durante il corso dell'estate 2023 per PS5. Durante l'ultimo giro di interviste concesse dal team di Square Enix, il producer Naoki Yoshida ha confermato che verrà resa disponibile una demo del gioco prima del suo debutto nei negozi.