PlayStation Plus Extra, novembre 2022: data d'uscita e peso dei giochi gratis PS5 e PS4

I giochi PlayStation Plus Extra di novembre 2022 sono in arrivo, con la disponibilità al download fissata per domani, martedì 15 novembre 2022, e intanto emergono anche le dimensioni di ognuno di questi, per capire quanto spazio è necessario per contenerli su SSD o hard drive.

A riportare l'elenco è il solito PlayStation Game Size, account Twitter specializzato totalmente nella ricerca di informazioni sul database di PlayStation Store e in particolare sulle dimensioni dei giochi digitali presenti. Vediamo dunque con cosa avremo a che fare domani, all'arrivo dei nuovi giochi nel catalogo di PlayStation Plus Extra:

The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition - 15,196 GB (PS5), 49,277 GB (PS4)

Chorus - 34,319 GB (PS5), 50,920 GB (PS4)

Oddworld: Soulstorm - Enhanced Edition - 15,356 GB (PS5), 15 GB (PS4)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint - 50,824 GB (PS4)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - 58,950 GB (PS5), 57,339 GB (PS4)

Tom Clancy's The Division 2 - 111,897 GB (PS4)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX - 50,103 GB (PS4)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue - 30,594 GB (PS4)

Kingdom Hearts 3 - 49,746 GB (PS4)

Kingdom Hearts: Melody of Memory - 6,76 GB (PS4)

What Remains of Edith Finch - 5,499 GB (PS4)

Earth Defense Force: World Brothers - 12,9 GB (PS4)

Earth Defense Force: Iron Rain - 19,5 GB (PS4)

Onee Chanbara Origin - 11,4 GB (PS4)

The Gardens Between - 740 MB (PS5), 3,227 GB (PS4)

Abbiamo visto in precedenza i giochi per Extra e Premium annunciati da Sony per novembre 2022, a questo punto rimaniamo semplicemente in attesa del rilascio dei titoli previsto per domani, 15 novembre, nel corso della giornata. Vi ricordiamo inoltre che, per quanto riguarda PlayStation Plus Premium, i giochi in arrivo sono tutti della serie Ratchet & Clank, attesi comunque per domani.