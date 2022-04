Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il trailer della terza stagione

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba si mostra con il trailer ufficiale della terza stagione, che come probabilmente saprete andrà ad adattare l'arco narrativo del villaggio dei forgiatori di spade.

E così, mentre il gioco di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba vede l'arrivo di nuovi personaggi al fine di arricchire un roster inizialmente piuttosto povero, anche la serie animata continua il proprio percorso dopo le due stagioni disponibili anche in Italia.

Nello specifico, la prima stagione può essere vista su Netflix con tanto di doppiaggio italiano, mentre la seconda per il momento è presente nel solo catalogo di Crunchyroll con sottotitoli nella nostra lingua, ma verrà doppiata anch'essa.

Tornando invece al tie-in sviluppato da CyberConnect2, nella nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles abbiamo parlato di come il gioco sia purtroppo dotato di una campagna breve e poco interessante.