Red ispirato a Pokemon, EarthBound e Zelda, svela la regista del film Disney Pixar

Domee Shi, la regista di Red, ha svelato che tra le ispirazioni del nuovo film animato di Disney Pixar ci sono anche produzioni Nintendo come Pokemon, EarthBound e Zelda, in particolare per alcuni aspetti dello stile grafico adottato.

Domee Shi sembra essere stata una fan di Pokémon e Zelda, che ha giocato in particolare su Game Boy Color e Nintendo DS Lite, dunque l'esperienza passata sui vari capitoli delle serie si è riflessa un po' nelle scelte artistiche e nello stile adottato per il film, che effettivamente ha alcuni elementi di stacco rispetto all'estetica di altre produzioni precedenti di Disney Pixar e si avvicina sotto alcuni aspetti all'oriente.

In un'intervista pubblicata dal Washington Post, la Shi ha svelato che questa passione per le serie Nintendo era condivisa anche dalla designer Rona Liu, ed entrambe hanno convogliato queste ispirazioni nella creazione di Red.

"Entrambe amiamo questa estetica carina e un po' goffa, che è stata sicuramente ispirata da giochi Nintendo come Pokémon o Earthbound", ha affermato la Shi nell'intervista.

Red, il particolare design dei personaggi in un'immagine

"C'è qualcosa di semplicemente affascinante nel modo in cui sono in grado di stilizzare il loro mondo in maniera carina ma anche un po' goffa e rotondeggiante. Quando stavamo cercando ispirazione per lo sviluppo grafico del film abbiamo guardato anche a The Legend of Zelda: Breath of the Wild e ci siamo chiesti: wow, come fanno a rendere il mondo così bello e ricco ma anche a semplificarlo in questo modo?"

Dunque sia la regista che la production designer hanno tratto ispirazione da giochi Nintendo, e in particolare Pokémon, Zelda ed Earthbound, per lo stile di Red. Inoltre la Shi ha riferito di aver voluto guardare più ai videogiochi che all'animazione pura perché i primi "si assumono maggiori rischi rispetto ai film animato, che invece scelgono spesso degli stili più tradizionali".