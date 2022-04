Age of Empires II: DE, Dynasties of India è la nuova espansione, annunciata con trailer

Age of Empires II: Definitive Edition continua ad espandersi con l'arrivo del nuovo pacchetto Dynasties of India, che come dice il titolo si concentra sulle civiltà indiane, come illustra anche il trailer di presentazione di questa nuova espansione in arrivo il 28 aprile 2022.

Al prezzo di 9,99 euro, Dynasties of India arricchisce Age of Empires II: Definitive Edition di tre nuove civiltà di notevole interesse, ognuna caratterizzata da tratti specifici, unità e caratteristiche di gioco particolari, oltre a una campagna per ognuna per un totale di tre nuove campagne da aggiungere ai contenuti originali.

Queste sono le civiltà dell'India che verranno aggiunte con questa nuova espansione:

Bengalesi: naviga i fiumi in piena e attraversa le fitte giungle del Bengala mentre costruisci un'economia fiorente per alimentare eserciti di elefanti inarrestabili. L'unità riservata ai Bengali è il Ratha, una biga resistente che può passare da attacchi corpo a corpo ad attacchi a distanza a piacimento

Dravidi: prendi il controllo delle ricche rotte commerciali dell'Oceano indiano e sfrutta la metallurgia avanzata per costruire uno degli imperi marittimi più benestanti dell'Asia medievale. Le unità riservate ai Dravidi sono gli spadaccini urumi, guerrieri armati di una spada flessibile, e il Thirisadai, un vascello che domina i mari

Gurjara: Sfrutta rapide cavalcature per attraversare fertili distese dell'India occidentale e sommergi i tuoi nemici con un esercito di unità resistenti e diversificate. Le unità riservate ai Gurjara sono il cavaliere shrivamsha, una rapida unità di cavalleria che può schivare gli attacchi nemici, e la torre chakram, un'unità di fanteria che scaglia raffiche di letali dischi metallici contro gli avversari

Queste portano a 3 nuove campagne:

abur: Quasi un secolo dopo la morte di Tamerlano, i suoi discendenti stanno ancora combattendo per la supremazia in Transoxiana e Persia. Il più giovane tra loro è Zahir ud-Din Muhammad, noto anche come Babur, "la tigre". Il suo sogno è restaurare l'impero perduto, ma un'altra ondata di invasori giunta a cavallo dalle steppe settentrionali sta per cambiare tutto... In questa campagna giocherai nei panni dei Tatari e degli Indostani

Rajendra: Il terrore dell'inevitabile corruzione affligge l'ambizioso Rajendra Chola mentre naviga nel duro clima politico dell'India meridionale. Riuscirà Rajendra a sfuggire alla decadenza morale mentre espande l'impero ereditato dal padre oppure il vero nemico da combattere è la sua paura della corruzione? In questa campagna giocherai nei panni dei Dravidi

Devapala: Guidato dagli insegnamenti del buddismo mahayana, Devapala governa un impero ricco e vivace. Tuttavia, poiché pericolosi rivali minacciano il suo regno, l'ambizioso imperatore trova sempre più difficile bilanciare le sue politiche con la sua morale. Il fine giustificherà i mezzi o la ricerca dell'illuminazione di Devapala per sé e i suoi sudditi fallirà? In questa campagna giocherai nei panni dei Bengalesi

Tutto questo dimostra la volontà di Microsoft di offrire un supporto esteso e continuativo ai vari capitoli della serie, considerando che nel frattempo sono già usciti da tempo anche Age of Empires III: Definitive Edition e Age of Empires IV.