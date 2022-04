PlayStation: la nuova acquisizione è più grande di Kojima Productions, per Jeff Grubb

Torniamo sulla famosa questione della nuova acquisizione da parte di Sony PlayStation Studios, una delle voci di corridoio più ricorrente in questo periodo, con il solito Jeff Grubb a riferire che questa non è Kojima Productions ma qualcosa di più grande.

L'affermazione arriva da uno dei recenti podcast da parte del giornalista di VentureBeat nonché insider ben noto nell'ambiente, sebbene ovviamente vada presa anche questa come semplice voce di corridoio.



Dopo la confusione emersa sulla possibilità che Kojima Productions possa essere il prossimo team ad essere acquisito da Sony per i PlayStation Studios, poi smentita dallo stesso Hideo Kojima (ma su cui può rimanere un certo dubbio), anche Jeff Grubb conferma come il nuovo acquisto di Sony non sia il team in questione.

Riepilogando la questione: nei giorni scorsi Sony ha aggiornato il banner di PlayStation Studios introducendo Death Stranding tra i giochi-simbolo, cosa che ha fatto scattare le voci sulla possibile acquisizione di Kojima Productions tra i first party Sony. La cosa è poi esplosa quando lo stesso Hideo Kojima ha pubblicato la stessa immagine su Twitter, senza alcun commento, salvo poi rettificare sostenendo che il suo team rimarrà indipendente.

Tutto questo lascia spazio a dubbi e misteri, in linea con lo stile tipico di Kojima, tuttavia secondo Jeff Grubb la nuova acquisizione di Sony, che dovrebbe essere annunciata tra poco come ha spesso riferito di recente insieme anche a Greg Miller, non è mai stata Kojima Productions. Si tratterebbe invece di qualcosa di "più grande" del team in questione, dettaglio molto interessante visto che lo studio di Kojima non è certo grande ma è comunque di alto profilo.

Questo scatena ulteriori voci di corridoio e congetture, con l'idea che possa trattarsi di un intero publisher come molti sospettano da tempo: tra le teorie più in voga c'è la solita acquisizione di Konami, Square Enix o altre etichette di questo tipo, considerando che secondo gli insider si tratterebbe di un'acquisizione "enorme".