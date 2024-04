Destiny 3 potrebbe essere in sviluppo presso Bungie, svelato il possibile nome in codice

In particolare, l'elemento che potrebbe provare l'affidabilità del soggetto è il riferimento alla sotto-classe Prismatica , annunciata da Bungie come un elemento di notevole novità per Destiny 2: La Forma Ultima, come personaggio in grado di combinare gli elementi.

Questo perché, come fa notare Forbes, una delle novità di maggior rilievo annunciate nelle ore scorse per La Forma Ultima era stata correttamente svelata in anticipo da un leaker su Reddit, facendo pensare dunque che anche il resto delle affermazioni di questo misterioso soggetto potrebbero essere verosimili.

Le sotto-classi prismatiche sono un ponte verso Destiny 3?

Destiny 2: La Forma Ultima in un'immagine

Ebbene, la sotto-classe era stata effettivamente preannunciata da un account all'interno del subReddit Destiny2leaks: "Sapete per caso se il prisma è già trapelato? Non essendoci risposta lo farò io: Bungie sta lavorando a un sistema chiamato prisma che consente ai giocatori di mischiare abilità da sotto-classi differenti, questa è una delle cose a cui hanno lavorato durante questo ritardo nello sviluppo".

Questo in effetti è stato poi confermato da Bungie nella sua presentazione, cosa che può far pensare che anche le altre affermazioni del leaker siano vere. In particolare, quanto segue: "Destiny 3 è (o era?) in sviluppo con il nome in codice Payback. Uno dei grandi cambiamenti per Destiny 3 è (o era, ancora) il fatto che le classi non dovrebbero più esistere, consentendo a ogni personaggi di poter specializzarsi in diverse maniere, visto che non ci sono ragioni per impedire questo, in base alla lore.

Questo potrebbe far pensare al fatto che il Prismatic e alcuni elementi di La Forma Ultima potrebbero fare da ponte per Destiny 3, ricalcando in qualche modo le informazioni riferite nel leak sull'assenza di classi. Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio al momento, ricordando peraltro che Bungie ha annunciato Marathon come nuovo progetto in sviluppo.