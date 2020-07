Devolver Digital realizza la conferenza videoludica migliore di sempre, che non è una conferenza

Ieri è andata live la conferenza di Devolver Digital, che probabilmente è stata la migliore di sempre, quantomeno per inventiva e creatività. L'anarchico publisher ha superato se stesso andando oltre quanto visto finora. Ma cosa ha fatto?

Oltre a un video con i suoi prossimi giochi e con ospiti eccezionali come Geoff Keighley e Phil Spencer, che trovate in fondo alla notizia, ha anche realizzato un vero e proprio videogioco interattivo gratuito che consente di vedere i prodotti presentati.

Si chiama Devolverland Expo, è stato sviluppato da Flying Wild Hog, lo studio degli Shadow Warrior, ed è sostanzialmente un museo in cui si trovano aree costruite nello stile dei diversi giochi presentati. Devolver lo definisce un "simulatore di marketing in prima persona" ed è sinceramente una delle idee migliori che abbiamo visto quest'anno per sopperire alla mancanza di eventi dal vivo causata dalla pandemia di COVID-19, purtroppo ancora in corso e in una fase davvero acuta.

Se vi interessa, il Devolveland Expo è scaricabile da Steam.

Tra i titoli presentati da Devolver nella giornata di ieri, spiccano Shadow Warrior 3, di cui si è visto un nuovo trailer, e Serious Sam 4, anch'esso mostrato in video.