Svelate le dimensioni di Forza Horizon 5 su PS5 e le date del preload tramite PlayStation Store

I dettagli su peso e preload

Partiamo dal peso delle copie digitali (tra l'altro le uniche, visto che non ci saranno versioni fisiche). Forza Horizon 5 richiederà di scaricare ben 131,92 GB su PS5 a cui si aggiungono altri 9,47 GB per l'espansione Hot Wheels e 15,49 GB per Rally Adventures, entrambe incluse con la Premium Edition, per un gran totale di 156,88 GB.

Per i preload vale la solita regola dei due giorni prima del lancio del gioco. Dunque per la Standard e la Deluxe Edition sarà possibile iniziare a scaricare i file a partrei dal 27 aprile in vista dell'uscita fissata per il 29 dello stesso mese. Invece, gli acquirenti della Premium Edition potranno iniziare il download dal 23 aprile per arrivare pronti all'accesso anticipato fissato al 25 aprile.

Vi ricordiamo che la versione PS5 di Forza Horizon 5 sarà ottimizzata per PS5 Pro e sarà alla pari di quella Xbox e PC in termini di contenuti, con tutti i Car Pack e le espansioni già disponibili al lancio. Il debutto su console PlayStation sarà accompagnato dalla pubblicazione dell'aggiornamento gratuito Horizon Realms, di cui sono stati svelati i dettagli tramite un trailer.