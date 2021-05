Dopo Kena: Bridge of Spirits, Ember Labs pensa al prossimo gioco per PS5

Kena: Bridge of Spirits, il nuovo gioco per PC, PS5 e PS4 da parte di Ember Labs, non è ancora uscito ma il team a quanto pare sta già sviluppando il suo prossimo titolo, che sarà progettato considerando già PS5 come base di partenza.

L'informazione deriva da un'intervista pubblicata qualche giorno fa al team di sviluppo, nella quale viene menzionato il nuovo gioco in sviluppo per PS5 dopo Kena: Bridge of Spirits, anche se ovviamente non si entra nel dettaglio per quanto riguarda il titolo successivo.

Viene tuttavia messa in evidenza una differenza principale: "La nostra base di partenza era PS4", ha affermato Josh Grier di Ember Labs, parlando di Kena: Bridge of Spirits, concepito come gioco cross-gen a differenza del prossimo. "Guardando invece al secondo gioco, ci concentreremo sullo sfruttamento dell'SSD e costruiremo meccaniche e strumenti intorno a questo".



A quanto pare, il team di Kena: Bridge of Spirits vuole puntare sul famoso SSD di PS5 per il prossimo gioco e costruirlo intorno alle possibilità offerte da questo elemento hardware della console, facendo dunque pensare a un titolo puramente next gen. "So per certo che non abbiamo potuto sfruttare pienamente la sua velocità, abbiamo solo ottenuto dei vantaggi automatici dal suo utilizzo, ma penso che ci si possa spingere oltre". Tuttavia, gli sviluppatori hanno precisato successivamente che sono "semplicemente esaltati dalla console next gen", che cercheranno di sfruttare "se e quando" lavoreranno al nuovo gioco, rimanendo dunque sul vago.



Nel frattempo, potete ottenere maggiori informazioni sul gioco in arrivo leggendo l'anteprima di Kena: Bridge of Spirits, che ha ricevuto data di uscita e nuovo trailer dallo State of Play di febbraio scorso. L'uscita è fissata per il 24 agosto 2021 su PC, PS5 e PS4, forse con ulteriori piattaforme successivamente.