Dragalia Lost: ecco la data precisa in cui chiuderà il gioco Nintendo e Cygames

Sapevamo già che Dragalia Lost era destinato a chiudere nei prossimi mesi, ma ora c'è una data precisa per la conclusione del servizio legato al gioco Nintendo e Cygames: chiuderà i battenti il 29 novembre 2022, alle ore 19:00.

L'annuncio sulla chiusura di Dragalia Lost era stato diffuso già lo scorso marzo, ma a questo punto la questione si è ulteriormente precisata con data e orario fissati.

Ovviamente, trattandosi di un live service, gli elementi online del gioco cominceranno ad essere disattivati in maniera progressiva, specialmente per quanto riguarda le questioni economiche.

Da oggi non potrà più essere acquistato il Diamantium, mentre dal 30 ottobre non saranno più acquistabili gli upgrade Essentials e i Pack, che possono essere comprati investendo la valuta in-game accumulata finora. Questa potrà comunque essere utilizzata ancora per le evocazioni, per costruire l'Halidom, per recuperare stamina, getherwings e per continuare a utilizzare questi elementi fino al termine del servizio.

Dal 30 novembre in poi il gioco non sarà più utilizzabile, e lanciando l'applicazione verrà semplicemente visualizzata una schermata di avvertimento sulla cessazione del servizio. Dragalia Lost è stato lanciato il 27 settembre 2018 e ha avuto una buona spinta per un certo periodo di tempo, salvo poi calare sulla distanza in maniera anche fisiologica, portando sviluppatori e publisher a chiudere infine il servizio online.