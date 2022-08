Resident Evil 2, 3 e 7: nuovo aggiornamento pubblicato da Capcom per i tre giochi

Capcom ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Resident Evil 7 e per Resident Evil 2 e Resident Evil 3, con un rilascio contemporaneo di tre patch che sembra avere un impatto minore in termini tecnici ma che potrebbe aver migliorato ulteriormente le prestazioni, dopo le incertezze dimostrate con il recente upgrade next gen.

Ricordiamo che le patch "next gen" di Resident Evil 2, 3 e 7 hanno dimostrato risultati piuttosto incerti per quanto riguarda alcune implementazioni, in particolare per il ray tracing, tanto da essere state considerate addirittura "disastrose" da Digital Foundry per quanto riguarda le versioni PC.

Resident Evil 7, una scena del gioco

Non è chiaro se questa nuova patch vada a correggere alcuni di quei problemi, ma secondo alcuni utenti l'implementazione del ray tracing sembra leggermente migliorata.

In ogni caso, le note ufficiali parlano soprattutto di altro: si parla soprattutto di correzione di bug specifici che occorrono in particolari situazioni, oltre che della gestione di dati, trofei e salvataggi, dunque non sembrano esserci riferimenti a correzioni alla grafica, almeno in base alle informazioni pubbliche.

In ogni caso, trovate tutte le informazioni da parte di Capcom a questo indirizzo sul sito ufficiale dedicato ai giochi in questione e, come potete vedere, si tratta soprattutto di una patch correttiva legata all'aggiustamento di bug minori, ma che risulta comunque importante nell'utilizzo di tutti e tre i giochi.