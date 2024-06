Dragon Age: The Veilguard ci fa scegliere la razza del protagonista? BioWare risponde

Abbiamo avuto la possibilità di vedere un frammento di Dragon Age: The Veilguard durante la recente presentazione di Xbox. Il gioco di ruolo permetterà di vestire i panni di un nuovo personaggio, come è tipico per la saga, chiamato Rook.

Nel trailer è stato possibile vederlo in versione umana, ma questo significa forse che saremo costretti a usare il personaggio in tale razza nella nostra partita? Per fortuna, no.