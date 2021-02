Dragon Ball, il cosplay di Androide 18 di xandrastax è letale

Torniamo la buon vecchio Dragon Ball con un cosplay di Androide 18 o (C-18) da parte di xandrastax, con un'interpretazione davvero accurata del personaggio creato da Akira Toriyama in questo photoshoot.

La cosplayer polacca riesce a ricreare il glaciale cyborg di Dragon Ball alla perfezione, anche grazie allo sguardo alquanto freddo che la contraddistingue, oltre all'ottima riproduzione dell'abbigliamento tipico della combattente in questione.

Pur non essendo proprio una protagonista assoluta all'interno dell'ampio cast di Dragon Ball, C-18 continua ad essere particolarmente gettonata dalle cosplayer di tutto il mondo e il motivo è alquanto evidente: si tratta, in effetti, di uno dei personaggi femminili più sensuali e intriganti creati da Toriyama, che solitamente non indulge molto in tali elementi.

A darne un'interpretazione particolarmente sexy ci ha poi pensato il fandom e ovviamente le cosplayer, come la bella xandrastax sta a testimoniare anche in questo caso.

