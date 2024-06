Dragon Ball: Sparking! Zero torna a mostrarsi con degli scatti a tema “Spada vs Pugni” con i nuovi personaggi

Dopo lo scoppiettante trailer a tema Spada vs Pugni mostrato durante la notte, Bandai Namco ha pubblicato anche delle immagini di Dragon Ball: Sparking! Zero con protagonisti i nuovi personaggi presentati provenienti sia Dragon Ball Z che da Super, che potrete ammirare nella gallieria sottostante.

Come sappiamo il roster dei lottatori di Sparking! Zero conterà oltre 150 personaggi. Tra questi ovviamente ci sono tantissimi Saiyan e trasformazioni annesse, ad esempio sono stati confermati la trasformazione Saiyan Rosé di Black Goku e la forma Ultra Istinto "Sign" di Goku, ma per fortuna non mancherà la varietà. Il filmato di ieri ad esempio, ha confermato l'inclusione anche di personaggi "minori" ma che potrebbero portare tanta varietà in termini di gameplay, come Mr. Satan, Spopovich, Jirobai e alcuni combattenti che si sono visti nell'adattamento anime di Dragon Ball Super come Anilaza e Ribrianne.