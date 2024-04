Dragon Ball: Sparking! Zero, un nuovo trailer sui personaggi è in arrivo domani

Considerando l'attesa che circonda Dragon Ball: Sparking! Zero, è abbastanza comprensibile che Bandai Namco comunichi in anticipo l'arrivo di nuovi materiali sul gioco, così accogliamo anche questo annuncio di un trailer in arrivo, pratica a dire il vero ormai piuttosto diffusa.

Un nuovo trailer per Dragon Ball: Sparking! Zero è dunque previsto per domani, 30 aprile, alle ore 16:00 italiane, e il publisher ha già pubblicato l'embed per poterlo vedere subito appena lanciato.

Visto che viene identificato come "Character Trailer", possiamo dedurre che si tratterà di un altro video di presentazione dedicato ai personaggi.

D'altra parte, con un roster ampio e carismatico come quello di Dragon Ball, di annunci, video e presentazioni sui combattenti ce ne saranno probabilmente parecchie nel prossimo periodo, in attesa del lancio definitivo del gioco.