Dragon Ball Super: nel capitolo 61 Vegeta sarà incredibile, svela un insider

Una volta al mese, il manga di Akira Toriyama prosegue con la sua narrazione: i capitoli vengono pubblicati gratuitamente online, in lingua inglese, sul sito web di Manga Plus. Prossimamente Dragon Ball Super dovrebbe mostrare un Vegeta particolarmente in forma, sapete? Almeno a voler prestare fede alle più recenti indiscrezioni.

Vegeta sarà incredibile, stando alle informazioni riportate da un insider. Si tratta di Ryokutya, il quale ha confermato di aver già letto il capitolo 61 del manga di Dragon Ball Super, e di averlo trovato semplicemente eccezionale. Avevamo lasciato Vegeta alle prese con Moro, pronto per il combattimento: un principe dei Saiyan che forse, finalmente, aveva superato Goku.

L'insider ha confermato che il capitolo 61 del manga tornerà a concentrarsi su Vegeta: quest'ultimo avrebbe appreso una nuova tecnica che "entrerà nella storia di Dragon Ball". Ancora, la tecnica in questione "sarà calzante con la vera natura di Vegeta" e Piccolo stesso rabbrividirà al vederla per la prima volta.

Di cosa si tratterà? Difficile dirlo, per il momento. Sappiamo che Vegeta si è allenato su Yardrat, dove ha chiesto al leader della popolazione di insegnarli una tecnica in grado di fermare Moro una volta per tutte. Staremo a vedere: se tutto procede come da programma, il capitolo 61 di Dragon Ball Super dovrebbe debuttare sabato 20 giugno 2020, in tempo per il fine settimana.