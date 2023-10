Dragon Ball: The Breakers, la Stagione 4 con Broly ha una data d'uscita e un trailer

Tra i maggiori contenuti nuovi in arrivo con questa stagione c'è Broly , il temibile combattente rivale di Goku, che verrà inserito nel cast come nuovo raider, insieme a diverse altre novità previste. [embed yt= YFJfLsJtVzM]Dal primo novembre, ovvero la prossima settimana, vedremo dunque l'arrivo di Dragon Ball: The Breakers Season 4.

Bandai Namco ci aggiorna sulla prossima aggiunta a Dragon Ball: The Breakers , ovvero la Stagione 4 che è ormai alle porte, presentata con un trailer che annuncia la data d'uscita fissata per l'1 novembre 2023.

I contenuti della Stagione 4

Dopo la Stagione 3 e la Stagione 2, si conferma dunque il supporto a lungo termine per questo particolare picchiaduro multiplayer asimmetrico basato sulla celebre serie di Akira Toriyama.

Nella fattispecie, per Dragon Ball: The Breakers Stagione 4 vedremo arrivare Broly come nuovo Raider e quattro nuove skin per i sopravvissuti, ovvero Cheelai, Lemo, Bulma e Mr Satan, tutti ottenibili attraverso TP Token.

Oltre a questi elementi, troviamo anche la nuova mappa Dangerous Ground, oggetti per il primo anniversario come t-shirt e adesivi, nuovi oggetti customizzabili come gli outfit di Gogeta e Goku, nuove emote, nuova skin per i veicoli e nuove Transpheres di Goku e Vegeta.