Dragon's Dogma 2 sarà al Tokyo Game Show 2023 con un nuovo video gameplay e dettagli

La line-up Capcom al Tokyo Game Show 2023

Dragon's Dogma 2 si unisce dunque ai giochi già confermati in precedenza da Capcom per l'evento giapponese, ovvero Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, Exoprimal, Monster Hunter Now, Resident Evil 4 VR Mode, Street Fighter 6 e la collaborazione tra Tokyo Marui e Resident Evil.

Parte dei titoli menzionati sono già disponibili nei negozi, come Street Fighter 6 ed Exoprimal, dunque è lecito aspettarsi annunci relativi a DLC, aggiornamenti gratuiti e possibili crossover. Nel caso di titoli come Dragon's Dogma 2 e Monster Hunter Now invece sarà un'ottima occasione per scoprire maggiori dettagli e mettere maggiormente a fuoco i prossimi giochi della compagnia giapponese.

Come avrete probabilmente notato, tra i giochi assenti c'è Pragmata, che purtroppo è stato rinviato a data da destinarsi. Mai dire mai comunque, visto che da qui al 21 settembre la line-up di Capcom per il TGS 2023 potrebbe ingrandirsi e includere anche qualche piacevole sorpresa. Ad esempio, il prossimo anno la serie Monster Hunter festeggerà il ventesimo anniversario e i tempi sembrerebbero ormai maturi per l'annuncio di un nuovo gioco della serie principale.