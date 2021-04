Dying Light 2 è giocabile completamente in cooperativa a 4, le basi non saranno personalizzabili

Adesso che ha svelato qualcosa di più del suo progetto, Techland sembra più libera di parlare di Dying Light 2. Da qualche settimana a questa parte, infatti, stiamo ricevendo sempre più informazioni sul gioco. Per esempio abbiamo scoperto che la mappa sarà quattro volte più grande dell'originale e che Dying Light 2 avrà il supporto per il raytracing su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Oggi scopriamo anche che Dying Light 2 sarà completamente giocabile in cooperativa e che non avrà elementi di personalizzazione delle basi.

Tutte queste cose le abbiamo scoperte grazie al server Discord ufficiale di Dying Light. Qui dentro, infatti, il community manager di Techland ha detto che la cooperativa funzionerà secondo lo stesso principio dell'originale. Questo significa che un massimo di quattro persone potranno tentare di sopravvivere insieme per l'intera durata del gioco. Questo è un miglioramento rispetto al primo Dying Light. Nel capostipite, infatti, "solo" il 95% della storia poteva essere giocato in modalità cooperativa. C'era, per esempio, una lunga introduzione che andava completata da soli e anche il finale era un qualcosa che andava affrontato in solitaria.

Dying Light 2, invece, sarà completabile con qualche amico sin dalle primissime battute dell'avventura. Inoltre i nostri compagni ci potranno accompagnare per tutta la durata del gioco.

In questo caso, però, poiché in Dying Light 2 ci sarà una storia ramificata che influenzerà in maniera decisiva il gameplay, le decisioni potranno essere prese esclusivamente dalla persona che ha avviato la partita.

Nella stessa conversazione, poi, il community manager ha detto anche che Dying Light 2 non avrà un sistema di personalizzazione delle basi. Anche in questo caso il gioco si comporterà in maniera piuttosto similare al gioco originale. Questo vuol dire che le safe location funzioneranno allo stesso modo.