Resident Evil Re:Verse: open beta disponibile al download su PC tramite Steam

Come già sapevamo, l'open beta di Resident Evil Re:Verse - la modalità online inclusa in formato gratuito all'interno di Resident Evil Village - è ora disponibile al download in versione PC tramite Steam. L'orario di inizio della prova gratuita è fissato per le 08:00 di dopodomani, 8 aprile 2021. La fase di test durerà fino alle 08:00 dell'11 aprile 2021.

Potete trovare Resident Evil Re:Verse su Steam, precisamente a questo indirizzo.

Per poter giocare all'open beta di Resident Evil Re:Verse è necessario utilizzare il proprio CAPCOM ID, quindi assicuratevi di averlo pronto. Se non disponete di un account, registratevi prima dell'inizio della prova così da non perdere tempo prezioso: la fase di test dura dopotutto solo tre giorni.

Vi ricordiamo che Resident Evil Re:Verse è uno sparatutto in terza persona che propone match da 4-6 giocatori. Potremo giocare nei panni di noti personaggi della serie, sfruttando potenti armi biologiche. Tra le modalità non manca il classico Deathmatch della durata di 5 minuti, nel quale il giocatore con più punti vince.

Resident Evil Re:Verse propone anche una meccanica unica: quando si viene eliminati, ci si trasforma in uno dei mostri della saga, in base al numero di Capsule virali raccolte. Più capsule avete prima di morire, più potente sarà la creatura finale. Anche in questa forma si ha la possibilità di accumulare punti.

Vi segnaliamo inoltre i requisiti minimi di Resident Evil Re:Verse:



OS: Windows 10 (64 bit)

CPU: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 con 4GB VRAM

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: 8 GB di spazio disponibile

Ecco i requisiti consigliati:



OS: Windows 10 (64 bit)

CPU: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: 8 GB di spazio disponibile

Vi segnaliamo infine che la Modalità Foto è stata confermata da un dettaglio in Resident Evil Village.