Dying Light 2: niente armi da fuoco moderne o mezzi, ecco perché

Techland ha recentemente risposto a una serie di domande dei giocatori riguardo a Dying Light 2. Precisamente, il lead game designer Tymon Smektala ha illustrato alcuni nuovi dettagli del gioco horror, indicando che all'interno dell'avventura non troveremo armi da fuoco moderne o mezzi da guidare. Ecco tutti i dettagli.

Smektala ha spiegato che in Dying Light 2 dovremo in pratica affrontare una "Guerra mondiale". La civilizzazione è ormai distrutta e non c'è più nessuna persona in grado di creare armi da fuoco professionali. Avremo quindi accesso ad archi e altre armi da lunga distanza, ma una vera e propria bocca da fuoco sarà rara. Potremo infatti creare tramite le risorse uno shotgun, ma si tratterà di un'arma poco resistente che si romperà dopo alcuni utilizzi.

Dying Light: corpo a corpo e parkour saranno fondamentali

Lo shotgun è comunque un'arma molto interessante in quanto può essere equipaggiato nella mano sinistra, mentre si tiene un'arma bianca nella destra: in questo modo è possibile creare diverse strategie di combattimento. Dying Light 2 non limiterà quindi le nostre possibilità di gioco togliendo le armi da fuoco moderne, ma anzi renderà gli scontri più elaborati e vari.

Inoltre, ci viene spiegato che non vi saranno veicoli guidabili all'interno di Dying Light 2: il metodo di movimento principale sarà il parkour al pari del primo gioco. Inoltre, sempre parlando del sistema di movimento, viene spiegato che ci sarà un rampino che ci renderà più simili "a Tarzan, che a Spider-Man".

Vi segnaliamo infine che Dying Light 2 era diventato troppo complesso, Techland ha tagliato una feature.