Dying Light 2 Stay Human: upgrade gratuito su PS5 e Xbox Series X confermato, 3 modalità grafiche

Dopo aver finalmente svelato al mondo come procede lo sviluppo del suo attesissimo open world a base di zombie, Techland ha voluto anche parlare nel dettaglio dei piani per la versione PS5 e Xbox Series X|S di Dying Light 2 Stay Human. Lo sviluppatore polacco, specificando che la versione PS4 e Xbox One non avrà problemi perchè è stata la sua "priorità per tanto tempo", ha detto che si avrà diritto all'update gratuito alla versione PS5 e Xbox Series X|S del gioco, dove, oltretutto, si potrà scegliere tra 3 modalità grafiche.

L'aggiornamento gratuito era dato per appurato su Xbox visto che il gioco sarà pubblicato in un'unica versione pacchettizzata, che poi il sistema di Microsoft gestirà attraverso lo smart delivery. Su PS5, invece, è arrivata la conferma solo recentemente. Questo vuol dire che comprando la versione disco o il gioco digitale su PlayStation4 si potrà accedere all'upgrade next-gen senza nessun costo aggiuntivo.

Su queste console sarà possibile scegliere tra tre modalità grafiche di Dying Light 2 Stay Human: la quality mode, che previlegia gli effetti grafici come il ray tracing, la versione performance che consente di giocare a 60FPS e quella 4K che dovrebbe inchiodare la risoluzione a questa definizione.

I giocatore PS4 e Xbox One, però, non devono preoccuparsi. Queste console sono state la priorità dello studio per lungo tempo, quindi il gioco non solo dovrebbe andare bene, ma Dying Light 2 Stay Human si giocherà "ai massimi livelli" su queste due console.

Cosa ne pensate? Avete letto la nostra anteprima di Dying Light 2 Stay Human?