Far Cry 6 "gira bene" su PS4 e Xbox One, Ubisoft mostrerà il gioco più avanti

Il lancio di Cyberpunk 2077 non ha solo avuto tante ripercussioni in CD Projekt RED, ma ha messo tutti i produttori di giochi "cross-gen" sull'attenti. Adesso sono tutti molto cauti nel comunicare il proprio gioco, specificando la versione mostrata e preoccupandosi di mostrare chiaramente anche la versione PS4 e Xbox One. Questo è quello che faranno anche gli sviluppatori di Far Cry 6. L'ambizioso open world di Ubisoft, infatti, per il momento si è mostrato nella sua veste migliore. Gli sviluppatori, però, ci tengono sia a far sapere che il gioco "gira bene" anche su PS4 e Xbox One, ma soprattutto che lo mostreranno su queste piattaforme più avanti.

La domanda è lecita, dato che Far Cry 6 avrà la mappa più grande vista finora, oltre che un comparto tecnico che cerca di migliorare quanti mostrato finora. Per questo Ubisoft Toronto vuole essere prudente e non gonfiare le aspettative di coloro che hanno intenzione di giocarlo su PlayStation 4 e Xbox One.

"Quello che posso dire, e non posso andare tanto nei dettagli sulle specifiche o cose del genere, è che sia su PlayStation 4 e Xbox One, sia sulla nuova generazione di Xbox Series X|S e PS5, il gioco funziona bene", ha detto il lead gameplay designer David Grivel.

"Un dettaglio che posso aggiungere è che la nuova generazione è che ci ha permesso di far girare il gioco a 60 FPS e in 4K, il che è davvero fantastico. L'ho testato sulle console test e ritengo che questo sia il più grande vantaggio della nuova generazione, ma questo non significa che la generazione precedente sia stata abbandonata in alcun modo. Siamo molto, molto cauti su questo, quindi diffonderemo più dettagli e più informazioni molto presto".

Avete letto la nostra anteprima di Far Cry 6? Far Cry 6 uscirà il 7 ottobre 2021.