Dying Light 2: Stay Human, video di gameplay con i primi 23 minuti a 4K e 60 fps

Dying Light 2: Stay Human è protagonista di un video di gameplay con i primi 23 minuti della campagna del gioco, catturati a 4K e 60 fps dalla redazione di IGN.

Accolto da voti positivi ma non entusiasmanti, Dying Light 2: Stay Human racconta eventi che si svolgono diversi anni dopo il primo capitolo della serie, in un mondo ormai condannato dall'invasione degli zombie.

Il protagonista dell'avventura esordisce correndo a perdifiato mentre orde di non-morti lo inseguono, e salvandosi dopo aver spiccato uno spettacolare salto oltre un baratro. A quel punto entra in contatto con altri personaggi e la storia comincia a dipanarsi.

In questa fase non si vede ancora la Città, lo scenario che fa da sfondo all'intera campagna e che vede la presenza di diverse fazioni, spesso in conflitto fra di loro: dovremo interagire con esse e prendere le decisioni giuste per sopravvivere in un mondo così violento e spietato.

Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Dying Light 2: Stay Human.