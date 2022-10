EA App: lanciato il nuovo client per PC Windows, sostituisce Origin

Electronic Arts oggi ha annunciato che l'EA App è uscita ufficialmente dalla fase beta e ora è disponibile per PC Windows. Il client "presto" sostituirà Origin definitivamente dopo dieci anni dal suo debutto. L'applicazione permette di provare e acquistare i giochi e servizi dell'azienda, con la possibilità inoltre di unire la lista amici con i propri contatti su Steam, Xbox e PlayStation.

Descritto come "il client PC più veloce e leggero di sempre", EA App presenta un'interfaccia caratterizzata da un design semplificato, che renderà più semplice trovare giochi e contenuti per gli utenti. Inoltre eseguirà il download di giochi e aggiornamenti in automatico in background.

EA App, un'immagine del nuovo client di Electronic Arts

La compagnia promette di aver lavorato sodo per rendere il passaggio da Origin a EA App quanto più semplice e indolore possibile. A breve invierà a tutti gli utenti iscritti un invito e una volta accettato, tutti i giochi, contenuti, lista amici, salvataggi locali e cloud verranno trasferiti automaticamente.

Come detto in precedenza, inoltre EA App permette di includere nella propria lista amici anche i contatti Steam, Xbox e PlayStation collegando l'account EA alle altre piattaforme e utilizzando un ID unico personalizzato.

EA App ora è disponibile per PC Windows, mentre per il momento i giocatori Mac continueranno ad utilizzare Origin.