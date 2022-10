Starfield: sviluppatore segnala di aver lavorato all'RTX del gioco, ci sarà il ray tracing?

Tramite il profilo LinkedIn di Germain Mazac, sviluppatore di Bethesda, abbiamo modo di scoprire che Mazac sta lavorando alla componente RTX di Starfield: significa forse che il gioco supporterà il ray tracing?

Precisamente, Mazac si occupa "dell'illuminazione PBR (Physically Based Rendering), dell'illuminazione indiretta e dell'integrazione RTX". PBR fa riferimento all'alterazione del valore di vari tipi di superfici e texture del gioco così che catturino e riflettano la luce nel modo appropriato. In combinazione con il ray tracing in tempo reale - ovvero del calcolo della direzione, del percorso e dell'intensità delle fonti di luce - si crea un sistema di illuminazione e di ombre più credibile, vario e realistico.

Nel caso nel quale Mazac stia effettivamente parlando dell'integrazione del ray tracing, l'esperienza finale di Starfield sarebbe per certo molto interessante. Ricordiamo però che Bethesda non ha annunciato o anche solo suggerito che Starfield supporterà il ray tracing, quindi per il momento non abbiamo conferme di alcun tipo.

Profilo LinkedIn di Germain Mazac

Inoltre, prima di scoprire se vi sarà il ray tracing, i giocatori vorrebbero sapere qual è la data di uscita precisa, ancora sconosciuta. Parrebbe che non manchi troppo, in ogni caso, in quanto secondo nuove voci la nuova data di uscita e DLC o Season Pass verranno svelati presto