L'editore saudita Savvy Games Group mira ora al mercato PC e console, dopo gli investimenti nel mobile

I piani di Savvy Games Group

Savvy Games Group sta pianificando delle fusioni e acquisizioni nello spazio PC e console dopo aver ampliato la propria presenza nel settore mobile con le acquisizioni di Scopely e del business dei giochi di Niantic.

Parlando con PocketGamer.biz alla GDC, l'amministratore delegato della società, Brian Ward, ha dichiarato che i PC e le console hanno sempre fatto parte dei suoi piani, ma non ha ancora trovato nulla di "super avvincente e che sia adatto a noi".

"Stiamo ancora cercando di capire cosa fare", ha detto Ward, aggiungendo che la priorità è stata quella di sostenere Scopely nella crescita del suo business. "Ma dobbiamo pensare a PC e console. Questo potrebbe avvenire attraverso Scopely, ma potrebbe anche esserci qualcosa che non rientra nelle competenze di Scopely: speriamo di capirlo presto".

Pokémon GO è ora sotto Savvy Games Group

Finora l'attività di M&A di Savvy Games Group si è concentrata in gran parte sui mercati dei giochi per smartphone e degli esports. Ha acquisito Scopely per 4,9 miliardi di dollari nel 2023, mentre lo sviluppatore di Monopoly Go ha recentemente acquistato le attività di Niantic nel settore dei giochi, tra cui Pokémon GO, in un'operazione da 3,5 miliardi di dollari sostenuta dai fondi di Savvy.

Nel settore dei PC e delle console, Savvy ha precedentemente acquisito una piccola partecipazione nell'editore europeo Embracer Group. Nel maggio 2023 ha rinunciato a un accordo per ulteriori investimenti, scatenando una crisi finanziaria di Embracer che ha portato a licenziamenti di massa, chiusure e infine alla scissione in entità pubbliche separate. Savvy possiede anche partecipazioni in Nintendo, Capcom ed EA, tra gli altri.