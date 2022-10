Elden Ring A Night in the Lands Between: annunciato con data l'evento musicale

Bandai Namco ha annunciato Elden Ring A Night in the Lands Between: si tratta di un evento musicale. La data è il 4 gennaio 2022, per l'Italia. Ci saranno due spettacoli, alle 03:00 e alle 07:00 ora italiana. L'appuntamento avrò luogo nella Bourbon Room di Los Angeles dove Kenny Garrett e Takuya Kuroda reimmagineranno la colonna sonora di Elden Ring in stile jazz. Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming a pagamento se ci si trova negli USA. Sarà poi disponibile un Video on Demand per 15 dollari.

La descrizione ufficiale recita: "Bandai Namco Entertainment America Inc. presenterà un evento di streaming musicale Jazz molto speciale - trasmesso in diretta da Hollywood e con la partecipazione del musicista vincitore del GRAMMY Award Kenny Garrett in collaborazione con il talento emergente Takuya Kuroda - il 3 dicembre 2022. L'evento "Elden Ring: A Night in the Lands Between" si terrà presso la famosa Bourbon Room di Hollywood, in California, e sarà disponibile in livestream per gli spettatori degli Stati Uniti."

"Alcuni brani di Elden Ring, tra cui le melodie riconoscibili della colonna sonora del gioco, saranno eseguiti dal vivo in formato jazz - con improvvisazione - da un gruppo di musicisti guidati dalla leggenda del jazz Kenny Garrett al sax contralto e Takuya Kuroda alla tromba."

I prezzi dei biglietti vanno fino a 200 dollari a persona. Per il live streaming 25 o 50 dollari. Per il VOD, come detto, saranno 15 dollari. Non è chiaro se il VOD sarà acquistabile anche dall'Italia. Diteci, vi interessa Elden Ring A Night in the Lands Between?