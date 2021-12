Elden Ring Premium Collector's Edition: preordini in pausa, la richiesta è troppo alta

La Elden Ring Premium Collector's Edition è molto richiesta dai videogiocatori. Troppo richiesta. Bandai Namco è infatti stata costretta a mettere in pausa di preordini dell'edizione speciale - esclusiva del suo store - a tempo indeterminato.

L'informazione è stata condivisa su Twitter, dove Bandai Namco ha scritto: "Apprezziamo la vostra pazienza per i problemi di creazione di nuovi account sullo Store questa mattina. Data la disponibilità limitata della Elden Ring Premium Collector's Edition abbiamo messo in pausa le prenotazioni e vi informeremo nuovamente quando la renderemo disponibile per il pre-ordine."

Elden Ring Premium Collector's Edition

Chiaramente, il numero di unità che Bandai Namco aveva previsto di vendere è inferiore all'effettiva richiesta del pubblico. Ricordiamo che la Elden Ring Premium Collector's Edition includerà il gioco, una replica di un elmo, una statua di un personaggio, la collector's box, un art book, uno steelbook, la colonna sonora, adesivi, una toppa e altri bonus preorder digitali. Si tratta di un pacchetto di tutto rispetto venduto a 259.99 euro. Anche sul sito italiano il prodotto è segnalato come esaurito.

Anche la Collector's Edition base, disponibile su Amazon, è attualmente esaurita. L'unica edizione disponibile per il preordine è quella standard, che potete trovare qui.