Final Fantasy 7 Remake Intergrade, PC VS PS5 in un video confronto

Final Fantasy 7 Remake Intergrade è stato protagonista di un primo video confronto firmato ElAnalistaDeBits fra le versioni PC e PS5, teso a comprendere come sia stata realizzata la conversione disponibile da ieri su Epic Games Store.

Come abbiamo scritto nella recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PC, il gioco offre pochissime opzioni grafiche e frame rate preimpostati a 30, 60, 90 o 120 fps che vengono raggiunti ricorrendo all'espediente della risoluzione dinamica.

L'analisi conferma tutto questo e si spinge oltre, evidenziando come la versione PC del gioco anche al massimo delle sue possibilità non superi quanto visto su PlayStation 5 alcuni mesi fa, in termini di qualità visiva.

"Sembra che la versione PC sia un semplice port di quella PS5, priva di qualsiasi aggiunta, eccezion fatta per la possibilità di raggiungere i 120 fps", conclude ElAnalistaDeBits.

"Spero che nel corso del tempo le opzioni grafiche vengano aumentate per poter ottenere una migliore ottimizzazione."