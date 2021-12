GTA 5, intervista esclusiva Shawn Fonteno: Franklin ci parla del nuovo DLC e non solo...

Per questo motivo abbiamo intervistato in esclusiva per l'Italia Shawn Fonteno , l'attore che ha interpretato il problematico ragazzo.

La nuova espansione The Contract di GTA Online è senza dubbio la più interessante di sempre e non solo perché è la cosa più simile a quei DLC single player che, oramai chiaro, mai arriveranno. The Contract è particolare anche perché ha una fortissima componente narrativa e, per la prima volta in otto anni, riporta sugli schermi uno dei personaggi principali del gioco base: Franklin.

Ho iniziato a recitare con un mio amico, lo stesso che mi ha fatto finire in GTA. Lui è DJ Pooh ed anche lui recita in questo nuovo contenuto di GTA Online. Lui è stato il mio collegamento. Ha fatto diversi film, uno di questi è intitolato The Wash, nel cast c'ero io, Snoop Dog, Dr.Dre, Xzibit, Eminem. Con Dre ho lavorato anche in passato e fu lui poi a farmi avere un provino per GTA V . Senza di lui, non sarei qui.

Come sei finito a fare l'attore e come sei entrato nel cast di GTA?

Il libro è il mio viaggio, il mio viaggio dalle strade alla tua console per i videogame, il mio viaggio da quando avevo nove anni. Ne ho passate tante, diversi problemi, mia madre è rimasta incinta da giovanissima e per questo sono cresciuto con mia nonna; non ho mai avuto l'opportunità di conoscere il mio vero padre e sono finito dritto in strada. Ho lasciato presto la scuola, sono stato in una gang, sono sopravvissuto a diversa merda. Mi hanno sparato diverse volte. So bene come ci si sente a vivere certe cose. Il mio libro ti porta da dov'ero prima a dove sono arrivato ora, dopo aver conosciuto mia moglie e aver intrapreso una strada migliore. Sono qui ora e il libro racconta tutto quello che c'è in mezzo.

Shawn Fonteno: Gli ultimi anni, come sai, sono stati folli per tutta la faccenda del Covid. Sono stato prevalentemente a casa, ho degli affari da portare avanti e in più ho lavorato al mio libro...

Esatto, sì, è più facile recitare in un film che fare una performance con una tuta da motion capture. Quando hai tutta quella roba addosso, devi affidarti all'immaginazione. Vedi lo sfondo che ho dietro, devi impegnarti parecchio per credere di essere davvero là... lo vedi amico? Time Square! (indica lo sfondo alle sue spalle)

Per recitare con Dre vi siete visti negli studi o ognuno ha fatto la sua parte in remoto. È ancora performance capture e non semplice motion capture?

Ma certo, ma certo. Sai, parliamo spesso tra noi. Anzi io e Ned (Ned Luke, Michael) parliamo tanto. Ci sentiamo ogni tre, quattro, cinque giorni. Lui è molto impegnato nel baseball, io nel football, lavoro con un team e lui fa lo stesso con il figlio. Con Steven (Steven Ogg, Trevor) meno di frequente, giusto ogni tanto per chiederci come stiamo. Ci riuniamo soprattutto in occasioni come il Comicon.

Sai cosa, molte volte mi chiedono perché Franklin non è più fumantino, pazzo, ma se ti soffermi di più sulla storia capisci che lui non vede l'ora di guardare oltre, di scappare dal quartiere, di vivere un'altra vita. L'unico modo per riuscirci è provarci umilmente. Devi essere un bravo ragazzo, non può essere sempre incazzato. Lavorare con i miei colleghi, specialmente Lester, Jay Kaitz, tutti mi hanno aiutato a dare il meglio in scena.

Non volevamo mettere in dubbio questo. Però Franklin ha fatto cose brutte, cose da gangster, ma forse è il più buono dei tre.

Un gioco che cambia la vita

GTA Online The Contract: ma ora che è tornato Franklin, possiamo aspettarci di rincontrare anche Michael e Trevor? Quale dei due preferiste co-protagonista di una espansione futura?

Quindi sei impelagato nel football, quello americano naturalmente. Anche io ci ho provato, abbiamo qualche squadra in Italia, ma dopo 30 minuti ero a bordo campo a vomitare. Faticosissimo... però sempre meglio del baseball, impossibile da capire per noi europei.

Il Baseball è noioso. Troppo lungo...

Torniamo alla tua carriera. Dicevamo rapper, attore e ora anche scrittore. Ma cosa ti piacerebbe fare di più in futuro, su cosa vorresti focalizzarti?

Sulla recitazione. Quando è uscito GTA V, Steven Ogg, il ragazzo che fa Lamar, tutti gli altri, hanno beneficiato del successo del gioco comparendo in serie come Walking Dead, Snowpierce, diversi film. Inizialmente io non l'ho presa molto seriamente, non volevo concentrarmi troppo su questo, ma stavolta mi ci metterò d'impegno. Sarò per esempio in un grosso film che arriverà presto dalle tue parti...

Possiamo quindi dire che GTA ha cambiato la tua vita?

Assolutamente, sì. Ha cambiato la mia vita e quella di molti attori. È un prodotto che ha cambiato totalmente l'industria dell'intrattenimento, ha venduto cifre enormi e ci ha permesso di arrivare a tantissime persone. Quindi sì, ha cambiato la mia vita, prima di GTA era impelagato in cose che avrebbero potuto portarmi in situazioni molto brutte. Quando ricevetti la chiamata dal director e di altre persone, che mi confermavano di aver avuto il ruolo, da quel momento in poi è cambiata la mia vita. Mi ha salvato, portato su una strada migliore, aiutato tanto ed ecco spiegato perché sono così fedele al franchise. Ora ho una mia famiglia, sono cambiato, guardami ora seduto a fare interviste, mentre un tempo sarei stato per strada cercando espedienti per campare. E mi ha anche una visione diversa della vita, capisci? Ora posso vivere di più, meglio. Non devo più pensare a sopravvivere.

E penso anche che parecchie persone siano state salvate da GTA e dal tuo personaggio. I videogiochi possono allontanare i ragazzi dalle strade, da quel tipo di strade almeno. Il gioco Rockstar spesso viene visto come un gioco violento ma non è così, devi però usare i giusti occhi, la giusta testa per comprenderlo e arrivare al cuore del progetto, e dei personaggi.

Assolutamente. E quante persone rimarranno incollate allo schermo quando vedranno questa nuova espansione, te lo garantisco. Te lo garantisco. Ci sono sorprese che faranno felici molto persone, c'è Dr.Dre, Dr.Dre capisci?

Guarda io sono a Roma, non è la stessa cosa, ma li adoro tutti: Dre, Snoop, Warren G. Gin and juice è la mia preferita da sempre, dal primo album di Snoop. Grazie Frank... volevo dire Shawn!