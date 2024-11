Embracer ha venduto una grossa compagnia interna per 1,2 miliardi di dollari

Il colosso Embracer Group continua con la sua opera di ristrutturazione e riorganizzazione, anche nel tentativo di ridurre le spese e far quadrare il più possibile i conti, dopo una lunga fase di espansione esplosiva che ha portato il gruppo svedese ad acquisire una quantità impressionante di team di sviluppo e ulteriori compagnie di software e tecnologia: in questo caso è stata effettuata una manovra opposta, con lo scorporo di una grossa divisione interna e la vendita di questa a Miniclip per 1,2 miliardi di dollari.

Continua la grossa opera di ristrutturazione di Embracer

Easybrain è stata venduta a Miniclip, un publisher specializzato in app e software per piattaforme mobile fondato oltre 20 anni fa e molto attivo nel mercato di riferimento, dunque una destinazione che sembrerebbe ideale per la compagnia.

Il logo di Embracer Group

Lars Wingefors, CEO di Embracer, si è detto molto soddisfatto del successo dell'operazione, che dovrebbe portare benefici e tutte e tre le parti coinvolte.

"Questa transazione trasforma la posizione finanziaria di Embracer e ci mette in una posizione più forte per creare valore. Easybrain è stata una parte importante della famiglia Embracer per oltre tre anni, contribuendo alla creazione di un forte valore durante questo periodo. Poiché il mercato di Easybrain si sta trasformando, Miniclip è l'acquirente strategico giusto per consentire alla società di rimanere all'avanguardia nel settore dei giochi mobili ad-driven", ha riferito Wingefors.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Easybrain su Miniclip. Da tempo ammiriamo la capacità di Easybrain di creare comunità di rompicapo fedeli e impegnate", ha riferito invece Saad Choudri, CEO of Miniclip: "L'aggiunta di franchise sempreverdi come Sudoku.com rafforza ulteriormente la nostra visione di coinvolgere un ampio pubblico di giocatori".

L'estate scorsa, Embracer ha effettuato un'operazione simile con la vendita di Gearbox a Take-Two, con la ristrutturazione che evidentemente prosegue.