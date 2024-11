Astro Bot potrebbe ricevere vari altri contenuti, anche se i DLC speedrun sono terminati

Astro Bot - l'esclusiva PS5 di genera platform e azione - si fonda su una idea: devi andare in giro a salvare una serie di bot. Molti di questi sono realizzati con un aspetto che richiama personaggi famosi della storia di PlayStation, sia per quanto riguarda produzioni interne che per quanto riguarda team di terze parti. Non tutti i bot erano però presenti nel gioco base: altri sono stati aggiunti tramite DLC.

Questo dettaglio era in realtà emerso anche grazie al fatto che i titoli di coda del gioco segnalavano la presenza di bot che in realtà non erano ancora nel gioco. Bene, nuovamente i titoli di coda ci permettono di notare che - sebbene i DLC sia arrivati - c'è ancora qualcosa che manca in Astro Bot.

Questo spinge a pensare che il supporto non sia terminato e che, nello specifico, in nuovi contenti includeranno altri bot speciali.