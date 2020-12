Epic Games Store: Alien: Isolation è il gioco gratis PC del 20 dicembre

Epic Games Store ha svelato l'eccezionale gioco gratis di oggi 21 dicembre 2020: Alien: Isolation, che come saprete viene regalato in occasione del suo evento natalizio. Un'altra bella sorpresa tra i quindici giochi regalati agli utenti, dopo l'ottimo Defense Grid.

Per riscattare Alien: Isolation andate sulla pagina delle offerte natalizie di Epic Games Store e fatelo vostro.

Prova la vera paura sulla tua pelle con Alien: Isolation, un horror di sopravvivenza ambientato in un'atmosfera di pericolo e suspense. A quindici anni dagli eventi di Alien™, Amanda, la figlia di Ellen Ripley, intraprende una disperata battaglia per la salvezza, in una missione in cui dovrà svelare la verità che si cela dietro la scomparsa di sua madre.

Nei panni di Amanda, esplora un mondo sempre più pericoloso e affrontane gli abitanti: un popolo tormentato e in preda al panico e un imprevedibile e spietato Alien.

Indifesa e senza un'adeguata preparazione, Amanda dovrà andare alla ricerca di risorse, trovare soluzioni improvvisate e usare l'ingegno per riuscire nella missione e, soprattutto, per sopravvivere.

Sviluppato usando il motore CATHODE™.

Come più volte ricordato, tra le altre iniziative di Epic Games Store per il Natale 2020 spicca un buono da 10€ utilizzabile con acquisti superiori ai 15€ e una serie di sconti per titoli molto recenti come Assassin's Creed Valhalla venduto a 49,79€ (-17%), Immortals: Fenyx Rising venduto a 40,19€ (-33%), Godfall venduto a 50,99€ (-15%) e Watch Dogs: Legion venduto a 40,19€ (-33%).