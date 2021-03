Eternals: Celestiali mostrati su una t-shirt, ecco le potenti creature Marvel

Avengers Endgame ha alzato la barra all'interno del Marvel Cinematic Universe, ma c'è un nuovo film che mira ancora più in alto: parliamo ovviamente dell'attesissimo Enternals, che vedrà in azione molteplici volti noti del mondo del cinema e della televisione. Oltre agli Eterni che danno nome alla pellicola, però, vi è un altro gruppo di personaggi che i fan non vedono l'ora di vedere: i Celestiali. Questi sono ora apparsi su una t-shirt svelata tramite un leak della pagina Twitter "Eternals Updates".

Come potete vedere in calce, le immagini mostrano una serie di creature colossali note ai fan del mondo Marvel. I Celestiali sono un'antica razza di alieni responsabili per la creazione non solo degli Eternals ma anche dei loro avversari, i Deviants. Un commento al tweet fa notare che, nell'immagine a quattro, il celestiale a sinistra (blu) è Nezarr il Calcolatore, quello a destra (verde) è Jemiah l'Analizzatore, sullo sfondo (giallo) abbiamo Gammenon il Raccoglitore e infine in primo piano (rosso) Arishem il Giudice.

Ricordiamo inoltre che non è la prima volta che vediamo un Celestiale all'interno del Marvel Cinematic Universe. Durante Guardiani della Galassia 1 abbiamo visto Eson il Cercatore, che stilisticamente assomiglia leggermente ad Arishem il Giudice. Ovviamente si tratta di un leak e non di informazioni ufficiali, quindi non possiamo considerare queste immagini come certe. Al tempo stesso, i leak di Eternals sono sempre più frequenti anche perché il film era previsto per l'uscita lo scorso novembre ed è credibile che prodotti come t-shirt a tema siano già disponibili.

Eternals: per ora abbiamo poche immagini ufficiali sul film Marvel

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha affermato poco tempo fa che ogni nuovo film di Marvel è leggermente diverso e che non vi è mai la volontà di fossilizzarsi su un solo stile. Fa l'esempio di quanto accaduto dopo Iron Man: Marvel ha prodotto un film sulla seconda guerra mondiale (Captain America), poi un film sulla mitologia aliena/nordica (Thor) e poi un film dedicato alla creazione di un team (Avengers). Anche Eternals sarà quindi qualcosa di nuovo?

In passato i creatori hanno affermato che questo film Marvel è "enorme e vasto", supererà anche Avengers Endgame.