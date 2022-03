Fall Guys: trailer di Astro Bot e del T-Rex, i nuovi personaggi in arrivo da PlayStation

Fall Guys Ultimate Knockout includerà i costumi di Astro Bot e del T-Rex di Astro's Playroom. Inoltre, non mancheranno anche nuove emote, pattern, targhetta e non solo. Potete vedere il trailer dedicato alle novità in arrivo da PlayStation qui sopra.

Precisamente, questi sono i premi disponibili in Fall Guys:

Costume inferiore T-Rex: 5 corone

Costume superiore T-Rex: 5 corone

Pattern "Astrobot": 100 punti

Targhetta "Astrobot": 200 punti

Costume inferiore "Astrobot": 400 punti

Soprannome "Capitan Astro": 600 punti

Costume superiore "Astrobot": 800 punti

Emote "Onda di Astro": 1000 punti

Non mancherà un nuovo evento sfida, "Sweet Thieves", con modalità di gioco "nuove e coinvolgenti". Le sfide e i premi saranno disponibili dall'8 al 13 marzo 2022. Il T-Rex, invece, sarà acquistabile nel negozio interno a Fall Guys dal 10 al 13 marzo 2022.

Gli sviluppatori spiegano anche che "creare i costumi di Fall Guys è molto più che una semplice trasformazione. Il nostro talentuoso team di artisti ritiene che i giocatori debbano avere la sensazione di indossare il costume, non solo di diventare un personaggio completamente diverso. Pensiamo a un costume di Fall Guys come a un vero abito realizzato appositamente per il corpo del tuo jelly bean. È il sogno di ogni fashion designer!"

Vi segnaliamo anche che le versioni Xbox e Switch di Fall Guys "non sono state dimenticate", ora vi è anche il cross-play PC-PlayStation.