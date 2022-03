Gran Turismo 7: video confronto con tutti gli episodi della serie, da PS1 a PS5

Gran Turismo 7 è protagonista di un interessante video che mette a confronto il gioco con tutti gli episodi precedenti della serie targata Polyphony Digital, dalla prima PlayStation a PS5.

Si tratta senza dubbio di un approfondimento interessante rispetto all'evoluzione grafica di Gran Turismo, che come franchise si è sempre contraddistinto per sfruttare praticamente al massimo l'hardware di ogni singola console Sony.

Come avrete letto nella nostra recensione di Gran Turismo 7, l'ultimo capitolo non fa eccezione, introducendo per la prima volta anche il ray tracing e consegnandoci un comparto visivo assolutamente spettacolare.

Risultati sensazionali, ma che hanno richiesto tempo e lavoro da parte del team di Kazunori Yamauchi, e questo video lo conferma attraverso le sue sequenze.