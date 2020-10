Fallout 76: Alba d’acciaio, il primo teaser trailer mostra la nuova missione

Vediamo il primo teaser trailer di Alba d'Acciaio, il primo capitolo della missione della Confraternità d'Acciaio, gratis per chi possiede Fallout 76. In futuro Bethesda fornirà nuovi dettagli in merito, intanto bisogna accontentarsi.

Leggiamo in breve cosa ci attende in Alba d'Acciaio:

Il Paladino Leila Rahmani e le sue truppe sono arrivate dalla California per fondare un capitolo in Appalachia. Collabora o intralcia le altre fazioni per importi. Visita insediamenti popolati da nuovi PNG e accedi a potenti armi e armature della Confraternita. Unisciti alla missione di ricostruzione della società e di recupero di utile tecnologia... ma solo tu deciderai come usarla. In arrivo a dicembre 2020.

Fallout 76 è disponibile per PC, Xbox One e PS4. Dopo un lungo periodo di gestazione, il gioco sembra essere maturato al punto giusto, diventando un'ottima esperienza per gli appassionati della serie Fallout.