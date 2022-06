Fallout London: video sugli scenari della titanica mod di Fallout 4

Proseguono i lavori su Fallout London, titanica mod di Fallout 4 che si propone di offrire una sorta di espansione al gioco con un'ambientazione completamente nuova, costruita all'interno dell'engine del gioco Bethesda da un gruppo di modder particolarmente ambiziosi, che hanno rilasciato nelle ore scorse un nuovo video di presentazione sugli scenari.

Il filmato in questione è stato pubblicato all'interno dell'iniziativa FalloutForHope, evento benefico che si propone di raccogliere fondi per l'American Heart Association. Non c'è ancora una data di uscita precisa per questo interessante progetto, ma secondo gli sviluppatori Fallout London potrebbe essere pronto per il 2023.



Fallout London, di cui abbiamo visto un video gameplay il mese scorso, dopo il primo trailer di presentazione, sposta gli eventi in una Londra post-apocalittica, introducendo a tutti gli effetti un nuovo mondo di gioco con nuova storia, personaggi, armi, creature, fazioni e tanto altro. In sostanza, quasi un gioco completamente nuovo, costruito sfruttando la tecnologia di Fallout 4.

La storia inizia nell'anno 2237, piazzandosi dunque tra gli eventi di Fallout 1 e Fallout 2, 50 anni prima degli eventi narrati poi in Fallout 4. Il tutto inoltre presenta un'atmosfera completamente diversa, considerando lo spostamento verso le ambientazioni tipicamente britanniche.