Fallout: Nuevo Mexico, un lungo gameplay trailer per l'ambiziosa mod di New Vegas

È stato pubblicato un lungo gameplay trailer di presentazione di Fallout: Nuevo Mexico, l'ambiziosa mod per PC di Fallout: New Vegas che mira a creare una nuova esperienza grande quanto un DLC canonico in una location completamente inedita per la serie.

Fallout: Nuevo Mexico è ambientato nel 2166, ovvero 5 anni dopo gli eventi del primo capitolo, con il team che afferma di voler reinventare il mondo di Fallout tornando alle sue radici originali. All'inizio dell'avventura la mod darà modo ai giocatori di scegliere tra le origini del proprio personaggio tra "Il Detenuto" e "Il Sognatore".

Nel primo caso la nostra avventura inizierà nella cella di una prigiona sotterranea, dove ci risveglieremo senza ricordare chi siamo. Dopo lo scoppio di sanguinosa rivolta dei detenuti avremo modo di fuggire e avventurarci tra le poco ospitali lande radioattive del Nuovo Messico.