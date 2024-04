Fallout, un trailer per l'esordio della serie su Amazon Prime Video

In questo scenario seguiremo le vicende di tre protagonisti , ovverosia Lucy (Ella Purnell), che lascia il Vault per la prima volta al fine di portare a termine un'importante missione; Maximus (Aaron Moten), membro della Confraternita d'Acciaio; e Ghoul (Walton Goggins), uno spietato cacciatore di taglie mutante.

In perfetto stile Fallout , il video ci introduce all'ambientazione post-apocalittica, ai personaggi principali e alle atmosfere che troveremo in questa ambiziosa trasposizione , i cui eventi si svolgono circa duecento anni dopo l'apocalisse nucleare che i fan della saga ben conoscono.

La serie televisiva di Fallout sta per fare il proprio debutto sulla piattaforma Amazon Prime Video , e il nuovo trailer di presentazione ha lo scopo di prepararci alla visione dello show, disponibile a partire dall'11 aprile.

Una storia canonica

La storia che verrà raccontata nella serie televisiva di Fallout è canonica, andando ad arricchire l'universo creato da Bethesda con nuovi eventi e personaggi che si inseriscono in quella timeline e che sono stati scritti con grande attenzione in tal senso.

L'unico limite posto da Todd Howard, non a caso, è che la serie eviti di affrontare situazioni previste per Fallout 5, che dunque immaginiamo abbia già una sceneggiatura pronta, quantomeno per sommi capi.