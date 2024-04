Luigi’s Mansion, la storia di una serie bizzarra - La Bustina di Lakitu

Abbiamo visto Luigi's Mansion per la prima volta allo Space World del 2000, un'importante esposizione sparita ormai da decenni, quando Nintendo mostrò al mondo GameCube e Game Boy Advance; sembra che ai tempi non fosse altro che una tech demo per esibire le potenzialità della console ma, vuoi per il feedback ottenuto, vuoi per la necessità di approfondire il potenziale (perfino commerciale) del fratello di Mario, vuoi - non secondariamente - per la mancanza di un titolo di peso pronto per il lancio di GameCube per l'anno successivo, Nintendo decise di trasformarla in un gioco vero e proprio. Venne diretto da Hideki Konno, padre di Super Mario Kart e attuale responsabile della divisione mobile Nintendo, e prodotto dall'inseparabile duo formato da Miyamoto e Tezuka.

Luigi's Mansion: uscito nel 2001, è un bel vedere anche vent'anni dopo

GameCube venne lanciato in Giappone il 14 settembre 2001, soltanto tre giorni dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Nintendo preparò una roadmap di tutto rispetto, che comprendeva Luigi's Mansion, Wave Race: Blue Storm, Pikmin, Super Smash Bros. Melee: tutti giochi tra il bello e il bellissimo, ma innegabilmente mancò il "peso massimo" a cui ogni lancio delle piattaforme precedenti ci aveva abituato, tra cui il più recente Super Mario 64 su Nintendo 64. È importante ricordare il contesto non tanto per effimere ragioni storiche, quanto per comunicare le aspettative che si portava appresso Luigi's Mansion: alcuni ai tempi si chiedevano davvero, prima dell'uscita, se potesse essere l'erede di Super Mario 64. Una considerazione comica da scrivere adesso, e illusoria perfino ai tempi, che non aiutò affatto la percezione del gioco stesso.

Luigi's Mansion: il primo capitolo ha impostato i cardini della serie, fantasmi compresi

Luigi's Mansion ovviamente non era l'erede di Super Mario 64, e non aveva mai desiderato esserlo. Era partito come un esperimento di un gioco d'azione all'interno di una magione, in generale confinato in uno spazio chiuso, e in questa direzione era stato successivamente scolpito. Si rivelò un titolo ricco di carisma, belle idee e tocchi raffinatissimi (l'audio in generale, le urla di Luigi in particolare), nonché una perfetta rappresentazione di ciò che, a livello tecnico (anche grazie agli spazi chiusi), potesse regalare GameCube. Era anche un titolo poco dinamico e breve. I suoi limiti, e il suo presunto ruolo di ambasciatore della console, all'epoca non lo fecero apprezzare appieno: il tempo tuttavia è galantuomo, e negli anni successivi, una volta che Metroid, Mario e Zelda colonizzarono GameCube, il pubblico riuscì a valutare Luigi's Manson per quello che effettivamente era, senza illusorie aspettative dovute al periodo di lancio.