Famitsu, i voti delle recensioni della settimana includono una esclusiva Nintendo Switch

Come ogni settimana, la famosa testata giapponese Famitsu ha pubblicato un nuovo numero con nuove recensioni e ora possiamo vedere cosa ne pensate di tre nuovi giochi:

Endless Ocean Luminous (Switch) - 8/7/9/8 [32/40]

Read Only Memories: NEURODIVER (PS5, Xbox Series, Switch) - 7/8/8/7 [30/40]

TopSpin 2K25 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 8/8/8/8 [32/40]

Vi ricordiamo che Famitsu utilizza una struttura a quattro recensioni realizzate da quattro persone diverse. Queste assegnano un voto in decimi: i singoli responsi vengono poi sommati per un totale massimo di 40 punti. Di norma i voti dei vari recensori sono molto simili se non identici e di rado di sono grandi stacchi tra una recensione e l'altra. Ancora più di rado però viene assegnato il voto massimo: quest'anno è successo, ma per ora solo una sola volta.