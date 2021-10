Far Cry 6: nuovo filmato svela dettagli su munizioni, cavalli e transmog

A pochi giorni dal lancio Ubisoft ha pubblicato un nuovo video gameplay di Far Cry 6 che si concentra sulle novità introdotte dal sesto capitolo della serie, tra cui un nuovo sistema legato alle munizioni, transmog e i cavalli.

Il filmato si concentra nello specifico su sei caratteristiche che lo rendono a modo suo unico rispetto ai predecessori. Parte delle informazioni sono note già da tempo, come la possibilità di scegliere se giocare di un uomo o di una donna, ma un ripasso non fa mai male. Inoltre ci sono anche nuovi dettagli interessanti.

Per quanto riguarda gli scontri a fuoco, ad esempio, sarà possibile utilizzare varie tipologie di munizioni dagli effetti differenti. I proiettili in grado di penetrare le armature, ad esempio, permettono di far fuori facilmente i nemici corazzati, mentre quelli incendiari e velenosi offrono un approccio più strategico nelle sparatorie. Inoltre dal video apprendiamo che le munizioni speciali si adatto a ogni tipologia di arma, quindi non sarà necessario crearle ad hoc per ogni singola bocca da fuoco.

In Far Cry 6 sarà possibile esplorare la mappa in sella a un cavallo. Come apprendiamo dal filmato, in molti casi sono l'opzione migliore per esplorare spazi ristretti o esplorare luoghi difficilmente raggiungibili dalle automobili. Inoltre sono piuttosto resistenti e veloci, e potrete trovarli (o rubarli) un po' ovunque nel mondo di gioco.

Il filmato illustra anche il sistema di transmog del gioco, grazie al quale potrete modificare l'aspetto di un pezzo di equipaggiamento dandogli le fattezze di un altro della stessa categoria. Alla fine anche l'occhio vuole la sua parte. A proposito di equipaggiamento, questo può donare al personaggio bonus passivi interessanti, come ad esempio la possibilità di estinguere velocemente le fiamme se il vostro personaggio prende fuoco o di ottenere un boost alla velocità di movimento dopo una scivolata.

Far Cry 6 sarà disponibile per Xbox Series X|S, PS5, Xbox One, PS4, PC e Google Stadia a partire da giovedì 7 ottobre. Di recente IGN ha realizzato un video documentario dedicato alla nascita dei villain della serie Far Cry più iconici.