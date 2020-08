Far Cry 6: il trailer di lancio ha delle scene in comune con un video di Kanye West

Alcuni utenti su Reddit avrebbero trovato delle similitudini tra alcune scene del trailer di lancio di Far Cry 6 e parti del video di No church in the wild, una canzone di Kanye West. Secondo alcuni, la canzone del 2012 è stata presa come riferimento da Ubisoft per creare le scene di guerriglia del suo trailer. Per altri, invece, si tratta di scene talmente stereotipate che è impossibile trovare una chiara connessione tra i due filmati.

L'immagine qui sotto mostra le inquadrature più sospette, ma sono il modo in cui è girata la scena e l'uso della telecamera che hanno insospettito maggiormente l'autore del post.

Secondo blacklightzone Ubisoft avrebbe utilizzato questo celebre video da oltre 87 milioni di visualizzazioni su YouTube come fonte di ispirazione/citazione per ricreare le scene più intense del trailer. I riferimenti sono difficili da cogliere, dato che nel caso di FarCry 6 sono inframmezzate da sequenze parlate nelle quali Giancarlo Esposito mette in mostra le sue eccezionali doti recitative, mentre nel video l'azione è più uniforme e continua. Ma ogni volta che si torna ad inquadrare la rivolta, il parallelo sembra più semplice.

Diversi elementi in comune, infatti, sembrano esserci. Di seguito vi presentiamo il video di Ubisoft per fare un raffronto: da che parte vi schierate? Dalla parte di quelli che vedono un chiaro riferimento o da quella di chi pensa siano solo coincidenze?