Call of Duty: Warzone, il nuovo operatore Lerch è un vero ex marine in pensione

La Stagione 5 di Call of Duty: Warzone, come naturalmente saprete, è attualmente disponibile su tutte le console di gioco e su PC; ha introdotto una ricca dose di novità, incluso un nuovo operatore che è possibile sbloccare salendo di grado, Lerch. E Lerch - apprendiamo ora - esiste davvero.

Come riportato da Essentiallysports.com, Activision ha creato l'operatore Lerch basandosi su un ex marine in pensione, Tony Sentmanat. Che tra le altre cose oggi è un personal trainer tutto particolare (ma solo per finalità di autodifesa), uno YouTuber ed è anche molto attivo su Instagram, per non farsi mancare nulla. Tony (40enne) ha alle spalle oltre 20 anni di esperienza nella Marina. Ha collaborato con le forze speciali americane in oltre 800 missioni dal vivo.

In un recente video pubblicato su YouTube, Tony ha parlato della collaborazione con Activision e del suo personaggio in Call of Duty: Warzone; vi consigliamo di dare un'occhiata al filmato, che lo vede anche in azione in prima persona. Forse sono anche questi dettagli a rendere le produzioni di Activision e di Infinity Ward estremamente curate, non trovate?

